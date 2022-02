Filippo Ganna na tijdrit: “Gemiddeld vermogen was meer dan gepland”

Wereldkampioen Filippo Ganna moest zich in de tijdrit van de UAE Tour tevreden stellen met de tweede plaats. Over negen kilometer kwam de Italiaan niet aan de toptijd die Stefan Bissegger vroeg in de wedstrijd op de klokken had gezet.

Toch was Ganna allesbehalve ontgoocheld met zijn tweede plaats, bleek uit zijn woorden op de website van zijn ploeg INEOS Grenadiers. “Ik heb een goede prestatie geleverd. Het gemiddelde vermogen was meer dan gepland en uiteindelijk kan ik alleen maar zeggen, chapeau Bissegger: dat was een knappe rit.”

Nadat de Italiaanse tempobeul vandaag voor zijn eigen kansen mocht rijden, staat vanaf morgen alles weer in het teken van kopman Adam Yates. “Ik voelde me goed en ook de komende dagen zal ik klaar zijn om Adam te helpen”, kondigt hij alvast aan. “Te beginnen op de beklimming van morgen.”