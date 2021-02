Filippo Ganna: “In de toekomst leren of ik ook voor klassementen kan gaan”

Filippo Ganna voerde zaterdag een nummertje op in Frankrijk. En dat een dag voor de slottijdrit, waar hij de absolute topfavoriet is. “De benen waren erg goed vandaag en we zullen zien of ik morgen net zo sterk ben.”

“Maar vandaag was een fantastische dag”, gaat hij verder. “Alles verliep perfect. Het doel was aanvankelijk om bij Kwiatkowski te blijven, maar toen er een mogelijkheid was om in de vlucht te komen zei hij dat dat geen probleem was. Ik bleef de hele dag gemotiveerd en was in staat om te soleren de laatste tien kilometer. Ik ben erg blij.”

“In de toekomst gaan we leren of ik ook voor klassementen kan gaan in andere wedstrijden. Maar op dit moment wil ik deze wedstrijd goed afmaken. Als we zien dat er een race bij mijn kwaliteiten past met minder klimmetjes, dan kan ik zeker eens voor een klassement gaan.”