Filippo Baroncini breekt arm bij valpartij in Volta ao Algarve

Slecht nieuws voor Filippo Baroncini en Trek-Segafredo: de regerende wereldkampioen bij de beloften heeft bij een valpartij in de Volta ao Algarve namelijk zijn arm gebroken. Het is nog onduidelijk hoelang de 21-jarige Italiaan uit de roulatie is

Baroncini ging donderdag bij een valpartij op twaalf kilometer van de finish tegen de vlakte en bleek niet meer in staat om zijn weg te vervolgen richting finishplaats Lagos. De beloftevolle Italiaan werd naar het ziekenhuis gebracht en daar constateerden de artsen een breuk in zijn rechterarm.

Baroncini had zich zijn start als beroepswielrenner ongetwijfeld anders voorgesteld. Hij begon zijn seizoen eerder deze maand in de Ster van Bessèges. In de Franse rittenkoers reed de Italiaan in dienst van onder meer Mads Pedersen. In het algemeen klassement eindigde hij als 92ste.

Bad news for our Young Wolf 🇮🇹 Filippo Baroncini. He was involved in a crash yesterday at #VAlgarve2022 and broke his arm. https://t.co/MNQ7lmf39o pic.twitter.com/E36ALqQt2U — Domestique (@Domestique___) February 17, 2022