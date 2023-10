vrijdag 13 oktober 2023 om 16:24

Filip Maciejuk trekt voor een jaar naar BORA-hansgrohe

BORA-hansgrohe heeft de transfer van Filip Maciejuk aangekondigd. De Poolse renner verlaat na twee jaar Bahrain-Victorious. Maciejuk heeft een contract van een jaar getekend. “Door de Poolse link zal het makkelijk zijn om me goed te voelen.”

Maciejuk beleefde in 2023 een jaar om te vergeten. De 24-jarige renner veroorzaakte een massale valpartij in de Ronde van Vlaanderen na een onvoorzichtig manoeuvre. Maciejuk werd gediskwalificeerd en kreeg later ook een schorsing van een maand opgelegd van de UCI. Verder kwam hij alleen in de Poolse kampioenschappen, hij werd tweede in de wegrit en vierde in de tijdrit, in de buurt van een zege.

“Ik ben erg enthousiast om volgend jaar bij BORA-hansgrohe te rijden”, vertelt Maciejuk op de website van zijn nieuwe ploeg. “Ik wil me graag verder ontwikkelen in de klassiekers en de etappekoersen. Ik weet dat dit mogelijk zal zijn in een team met veel grote namen. Ik zal de kopmannen ondersteunen, maar ook mijn eigen kansen grijpen. Omdat er een aantal Polen werken in het team en Cesare Benedetti hier ook rijdt, zal het ook makkelijker zijn voor mij om me goed te voelen in de ploeg.”