Fietswissel kostte Chris Froome tijd in Tour de l'Ain

Chris Froome was misschien wel de opvallendste naam die met achterstand over de streep kwam in de openingsetappe van de Tour de l’Ain. Een late fietswissel bleek de boosdoener, meldde zijn ploeg Team Ineos na afloop.

Ruim één driekwart minuut na winnaar Andrea Bagioli bereikte Froome de aankomst in Ceyzériat. Maar midden in de snelle finale moest de viervoudige Tourwinnaar op een ongelegen moment van fiets wisselen. De Brit vocht moedig om terug te keren in het peloton, maar slaagde daar niet in omdat het tempo in de slotkilometers fors toenam, aldus zijn ploeg.

Voor Froome is de Franse ronde zijn tweede wedstrijd sinds de coronabreak. Eerder deze week kwam hij al in actie tijdens La Route d’Occitanie, waarin hij vooral in dienst reed van de ploeg.