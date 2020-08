Andrea Bagioli wint in Tour de l’Ain, Roglic en Dumoulin zijn bij de les vrijdag 7 augustus 2020 om 15:13

Andrea Bagioli heeft de openingsetappe van de Tour de l’Ain op zijn naam geschreven. De jonge Italiaan bleek na een spannende finale over de snelste benen te beschikken in Ceyzeriat. Primož Roglič finishte als tweede, zijn ploeggenoot Tom Dumoulin werd knap vierde.

Ondanks concurrentie van de Ronde van Polen en Milaan-San Remo, pronkt de organisatie van de Tour de l’Ain dit jaar met haar sterkste deelnemersveld ooit. Zo verzamelden wereldtoppers als Egan Bernal, Tom Dumoulin, Geraint Thomas, Chris Froome, Primož Roglič en Bauke Mollema zich in Montréal-la-Cluse voor de openingsetappe naar Ceyzeriat. Deze renners moesten de openingsetappe vooral schadevrij zien door te komen.

Vier vluchters kleuren de koers

De inleidende etappe naar Ceyzeriat leek, na een pittige aanloopfase met vier klimmetjes, geschikt voor de sprinters die de moeite hadden genomen om af te zakken naar de Tour de l’Ain. Het peloton reed de hele dag achter vier vroege vluchters aan. Ivan Centrone, Martin Salmon, Michał Paluta en Alexys Brunel wisten een maximale voorsprong te vergaren van twee minuten, maar werden ruim op tijd ingerekend door de sprintersploegen.

Met nog zeventien kilometer te fietsen werden de vier koplopers ingerekend en konden we ons gaan opmaken voor een eerste massasprint. In de finale zagen we echter vooral ploegen als Team Ineos en Jumb-Visma van voren, in de hoop de kopmannen zo goed mogelijk door de laatste kilometer te loodsen. Op 1,5 kilometer van de streep kregen de renners nog een vervelend klimmetje voor hun kiezen en dit was het sein voor Roglič om zijn benen te testen.

Roglič test zijn benen in volle finale

e Sloveense kampioen wist zijn concurrenten met een langgerekte demarrage op de pijnbank te leggen, maar wist niet weg te rijden van zijn grootste rivalen. Roglič zorgde er met zijn versnellingen wel voor dat we een ontregelde spurt kregen na bijna 140 kilometer in het zadel. Dumoulin probeerde in zijn eerste koers sinds het Critérium du Dauphiné van 2019 ploegmaat Roglič zo goed mogelijk af te zetten voor de eindsprint.

Die laatste slaagde er bijna in om de etappe te winnen, maar moest aan de finish concluderen dat Bagioli net iets sneller was. Voor de 21-jarige neoprof van Deceuninck-Quick-Step is het zijn eerste zege als profwielrenner. De eveneens jonge Bissegger eindigde in het spoor van Bagioli en Roglič als derde. Dumoulin werd uiteindelijk nog vierde.