zaterdag 21 oktober 2023 om 09:03

Fietsenmerk Lapierre vertrekt bij Groupama-FDJ na 22 jaar

Fietsenmerk Lapierre vertrekt op eigen houtje bij Groupama-FDJ. Lapierre werkte al maar liefst 22 jaar samen met de ploeg van Marc Madiot. Opvallend, de samenwerking met de vrouwenploeg FDJ-Suez houdt wel stand. Dat meldt Velo101.

De samenwerking tussen Lapierre en Groupama-FDJ was een van de langste samenwerkingen in het profpeloton. “Dit is het einde van een historische samenwerking van meer dan twintig jaar en we zullen onze geweldige prestaties op Lapierre-fietsen altijd herinneren. Zoals elk bedrijf moet Lapierre strategische keuzes maken. Het einde van deze samenwerking is daar een illustratie van en wij respecteren deze beslissing”, vertelt Madiot.

Lapierre heeft overigens ook een Nederland kantje. Het bedrijf is deel van de Acell Group en zij hebben hun hoofdzetel in Heerenveen. Verder zijn ze ook eigenaar van de Nederlandse fietsenmerken Koga en Batavus.