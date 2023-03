Fietsenconstructeur Ugo De Rosa (89) overleden

Ugo De Rosa, de oprichter van het Italiaanse fietsenmerk De Rosa, is overleden. Dat laat zijn jongste zoon Cristiano weten via sociale media. Ugo De Rosa werd 89 jaar.

Voordat Ugo De Rosa fietsenconstructeur werd, koerste de Italiaan op amateurniveau. Begin jaren vijftig opende hij een fietsenwinkel, waar hij ook zelfs frames bouwde. In 1958 kreeg hij de vraag van Raphaël Géminiani – een van de grote wielervedetten in die tijd – om hem een frame te leveren voor de Giro d’Italia van dat jaar. Nadien zouden er meer aanvragen binnenkomen.

Zo leverde De Rosa fietsen aan bijvoorbeeld Gianni Motta en Eddy Merckx. Vanaf 1973 was hij als framebouwer en mechanieker vast in dienst bij Molteni, de ploeg van de Kannibaal. Nog later zouden toppers als Francesco Moser, Moreno Argentin en Mario Cipollini op fietsen van De Rosa rijden.

Tegenwoordig worden Green Project-Bardiani-CSF-Faizanè en Bingoal WB door het merk gesponsord. De renners van WorldTour-formatie Cofidis reden van 2020 tot en met 2022 ook op een De Rosa.