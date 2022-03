Fietsen en overnachten in Zuid-Limburg

Ad

Nederland kent legio prachtige fietsomgevingen, maar toch is er eentje die er voor de meeste liefhebbers altijd bovenuit steekt: Zuid-Limburg. De regio is onherroepelijk verbonden aan de Amstel Gold Race, talloze Nederlandse kampioenschappen én zes WK’s op de weg. Maar ook recreanten kunnen er schitterende tochten maken. We zetten een aantal mooie routes op een rij. Knoop er meteen een vakantie in Zuid-Limburg aan vast!

Bossen, heiden, uitzichten en water

Zuid-Limburg heeft rond Maastricht, Valkenburg, Heerlen en alles wat daartussen en onder ligt genoeg moois te bieden. Vanwege de vele heuvels die deze regio rijk is, is het klimmen geblazen. De verschillende pittoreske en kenmerkende dorpjes liggen meer dan eens op venijnige kuitenbijters. Neem bijvoorbeeld de route langs de Maas-rivier. Op die route liggen onder meer de Fromberg, maar ook verschillende dorpjes als Meerssen, Eijsden, Elsloo en Simpelveld. De goede verstaander weet dat er dan meermaals kliminspanningen op het menu staan, maar langs de Maas-oevers zijn er ook meer dan genoeg herstelmomenten.

Ben je op zoek naar goed gelegen accommodaties voor je vriendenuitstap of fietsweek met de club? Bekijk dan zeker onze accommodatietip, gelegen op een boogscheut van Valkenburg en vaak aan het parcours van wielerwedstrijden als de Amstel Gold Race. Rustig gelegen met een prachtig uitzicht en voldoende fietsfaciliteiten.

Lussen van de Amstel Gold Race

Het meest bekende exportproduct van Zuid-Limburg op wielergebied, is zonder twijfel de Amstel Gold Race. Voorheen met aankomst op de populaire Cauberg met haar voet in wielerdorp Valkenburg. In die plek is ook het Amstel Gold Race Experience gevestigd, dat sinds 2021 in hetzelfde, nieuwe gebouw zit met Shimano. Van daaruit kun je 365 dagen per jaar drie routes rijden van de enige Nederlandse wielerklassieker uit de WorldTour. De uitvalsbasis beschikt onder meer over douche- en omkleedfaciliteiten en je kunt er na je tocht terecht voor een pastagerecht om na al die kilometers weer op krachten te komen.

Alle routes zijn uitgepijld en herkenbaar aan de bordjes van de Amstel Gold Race Experience. Lus één is de meest noordelijke, die de profrenners als eerste bedwingen tijdens de koers in april. Onder meer de Maasberg, de Adsteeg en de Bergseweg kom je hier tegen.

Lus twee is de langste en herbergt ook de meeste hoogtemeters, met onder meer de Camerig, het Drielandenpunt bij Vaals en de Gulperberg.

De derde lus voert je dan weer over de route van de finale van de Limburgse heuvelklassieker. Klinkende namen als de Eyserbosweg, de Keutenberg, Bemelerberg, Kruisberg en – net als bij de andere twee lussen – natuurlijk de Cauberg schuiven onder de wielen door.

Onontdekte parels

Voor de echte fietstoeristen die denken dat ze deze regio wel gezien hebben, maakte WielerFlits een artikel met onbekende beklimmingen in het Zuid-Limburgse heuvelland. Die route begint ook aan het Shimano Experience Center in Valkenburg. Na de wat bekendere Geulhemmerberg, is het Kersenpad het volgende klimmetje. Dat is een zijpad van de Loorberg. Met de voor deze klim kenmerkende slingerbocht naar rechts draai je Slenaken uit, van waaruit de weg geleidelijk aan omhoog loopt. In de lente ligt het – in 2021 vernieuwde – wegdek van deze klim vol met kersen, waar het ook zijn naam aan ontleent.

Op deze route kun je ook een uitstapje maken naar de Belgische Voerstreek, net over de grens. Eenmaal weer in Nederland, doemt de beklimming van de Groenenweg volgt. Het eerste deel fiets je omhoog over de Camerig, maar bij de Y-splitsing sla je linksaf, waarna een vele malen mooiere weg je door het bos omhoogvoert. Zeker vergeleken met de soms drukke Camerig is de rust hier een welkome verandering. Daarna volgt het Drielandenpunt, maar die beklim je op deze route van de veel minder bekende Belgische zijde. Na een kort uitstapje naar Duitsland en een klimmetje aldaar, wacht in Nederland dan de Kruisberg.

Ook die helling kennen we uit De Amstel, maar nu brengt de route je over de minder bekende maar mooie zuidoostelijke zijde. De weg kronkelt hier door de open weiden en doordat je soms parallel aan het dal fietst, heb je prachtig uitzicht op het uitgestrekte heuvelland. Daarna volgt de Kromhagerweg, absoluut een van de verborgen parels in Zuid-Limburg. De laatste kilometer loopt de weg vals plat omhoog over een onverhard pad. Op de racefiets is dit stuk gravel goed te doen. Net als op de Klingelerberg en de Koekoeksberg die daarna volgen, is het vaak veel minder druk dan op de bekendere hellingen in de omgeving.

In het slotstuk daagde het toonaangevende wielerplatform zichzelf uit door opnieuw een alternatief voor een bekende klim te zoeken. De Doodeman volgt namelijk, die ook uitkomt op de top van de loeisteile Keutenberg. De helling doet zijn naam eer aan, want misschien is-ie nog wel zwaarder. Zeker de steile stroken in het begin kunnen na een lange rit moordend aanvoelen. Nadat je in het Geuldal weer bij je positieven gekomen bent, is de Sibbergrubbe de laatste onderneming van de dag. Ook deze heuvel illustreert goed waarom het in Zuid-Limburg zo mooi fietsen is: buitengewone rust en prachtige uitzichten op onbekende wegen.

Accommodatietip: mét uitzicht

Om je fietsverblijf soepel te laten verlopen, kunnen fietsers en groepen op allerlei plekken overnachten. Zo ook in het dorpje Klimmen, in het hart van Om je fietsverblijf soepel te laten verlopen, kunnen fietsers en groepen op allerlei plekken overnachten. Zo ook in het dorpje Klimmen, in het hart van Zuid-Limburg op de grens met Valkenburg aan de Geul. Op Domein Hellebeuk zijn er zelfs twee accommodaties die speciaal voor fietsers zijn ingericht. Denk hierbij aan een afsluitbare stalling voor je tweewieler, speciaal fietsgereedschap, een onderhoudstandaard en meer faciliteiten die je reis bemoedigen. Gemak dient de mens. Ook voor e-bikes is er een aansluiting om de accu mee op te laden. Geniet ook in rustmodus van een prachtig uitzicht!

De accommodaties bereik je via de Hellebeukerweg, een verkeersluw fietssegment waar de inspanning wordt beloond met een prachtig uitzicht.