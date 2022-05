Fernando Gaviria woedend en gefrustreerd na tweede plaats: “Zo dichtbij”

Na zijn derde plaats in de derde etappe, was Fernando Gavaria er vandaag nog wat dichterbij in de Ronde van Italië. De Colombiaan eindigde als tweede, achter Arnaud Démare, maar was daar verre van tevreden mee. “De boosheid en frustratie is er omdat ik wil winnen”, legde Gavaria uit aan Ciclismo Internacional, nadat hij voorbij de streep in woede was uitgebarsten.

“Zo dichtbij zijn, de benen voelen, proberen ertegen te vechten en dan te verliezen, ik hou er niet van”, vertelde Gaviria, die na de finish Démare ook nog toucheerde. In de finale van de wedstrijd had de Colombiaan overigens ook nog wat tegenslag gehad. Zijn lead-out, Maximiliano Richeze, kreeg af te rekenen met materiaalpech. “De ketting van Richeze ging er een kilometer voor de streep af en we konden niets doen.”

“Ik ben dom geweest om boos te worden, maar dit zijn carrière-dingen”, verontschuldigde hij zich later tegenover Ciclismo Internacional voor zijn driftbui. “Er zijn nog veel etappes te gaan en we zullen het blijven proberen.” Morgen krijgt Gaviria waarschijnlijk weer een nieuwe kans, want in de zesde rit wordt er opnieuw een massasprint verwacht.