woensdag 7 februari 2024 om 08:29

Fernando Gaviria verontschuldigt zich bij Persico: “Maar het was mijn traject”

Over een perfecte seizoensstart gesproken. Fernando Gaviria snelde dinsdag naar de zege in de openingsrit van de Tour Colombia. De 29-jarige renner van Movstar rekende in Duitama af met Davide Persico en Mark Cavendish. Na afloop was Gaviria vooral complimenteus richting zijn ploeggenoten.

In de aanloop naar de sprint probeerden verschillende teams hun treintje op de rails te zetten. Astana Qazaqstan kwam met een mooie lead-out voor Cavendish, terwijl Gaviria het vooral in zijn eentje moest opknappen. De Colombiaan begon echter wel in een goede positie aan de spurt. Gaviria ging op tijd aan en rekende op overtuigende wijze af met zijn sprintrivalen.

“Als je wint, kun je altijd zeggen dat je het goed doet. En wij doen het geweldig”, laat een goedgemutste Gaviria weten via de officiële kanalen van zijn werkgever Movistar. “Het was toch best nog wel een zware rit, vanwege de hoogte en de zeer snelle finale. Uiteindelijk waren we als ploeg sterk genoeg. Ik denk dat we als team goed hebben gepresteerd. We moesten het opnemen tegen sterke rivalen.”

Over de sprint: “Soms is er geen gaatje”

Davide Persico moest genoegen nemen met de tweede plek, maar de Italiaanse neoprof van Bingoal WB – en de jongere broer van Sivia Persico – maakte nog wel wat misbaar. Gaviria: “Ik was op zoek naar de richting van de hekken, op het moment dat ik aan mijn sprint begon. Persico en ik kwamen daar allebei terecht. Ik heb mijn excuses aangeboden, maar het was mijn traject. We waren allebei op zoek naar een gaatje, maar dat is er soms niet.”

Er was een tijd dat de inmiddels 29-jarige Gaviria de zeges aaneen reeg, maar de renner van Movistar is de laatste jaren wat weggezakt. Een zege voor eigen volk is dan ook een welkome opsteker voor de sprinttroef van Movistar. “Ik ben blij dat ik het jaar zo kan beginnen. Ik ben mijn ploeggenoten dankbaar voor hun harde werk.”