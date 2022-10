Fernando Gaviria tekent eenjarig contract bij Movistar

Movistar heeft na Iván Romeo en Ruben Guerreiro ook Fernando Gaviria gepresenteerd voor 2023. De Colombiaanse sprinter komt over van UAE Emirates, waar hij een aflopend contract had. Gaviria tekent een contract voor een jaar bij Movistar.

De 28-jarige Gaviria noemt het een nieuwe uitdaging. “Ik sluit aan bij een zeer prestigieuze ploeg, die tot nu toe erg gericht was op klimmers”, zegt hij. “Het vertrouwen in mij als sprinter geeft mij extra motivatie om een ploeg van deze omvang te vertegenwoordigen. Het is een team met een grote geschiedenis, waar veel belangrijke renners hebben gereden.”

“Ik ben blij dat ik het team verder kan helpen. Het belangrijkste is dat ik goed in de ploeg pas”, aldus Gaviria. “Ik kijk er al naar uit om mijn teamgenoten te ontmoeten en een uitstekende groep te vormen, om in zoveel mogelijk wedstrijden te kunnen strijden om de zege.”

Kritiek

Bij UAE Emirates werd hij begeleid door ‘Matxin’ Fernández, die onlangs kritiek uitte op Gaviria. “Hij moet echt iets veranderen op mentaal gebied. Hij moet iets doen aan zijn motivatie, om zo zijn niveau weer op te krikken. Ik ken hem al goed van onze samenwerking bij Quick-Step en ik hielp hem ook bij zijn overstap naar UAE Emirates, maar hij moet echt wat doen aan zijn focus”, vertelde Matxin. “Fernando is echt een supertalent, hij is in mijn ogen een van de beste sprinters ter wereld. Het probleem is alleen zijn arbeidsethos.”

Gaviria reed sinds 2019 bij UAE Emirates. Zijn grootste successen behaalde hij eerder, bij Quick-Step. Voor die ploeg won hij onder andere twee keer in de Tour de France en vijf keer in de Giro d’Italia. Dit seizoen mocht Gaviria twee keer juichen: in februari schreef hij de openings- en slotrit van de Tour of Oman op zijn naam.