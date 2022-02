Fernando Gaviria raakt leiding kwijt in Oman: “Even inhouden om niet te vallen”

Fernando Gaviria is leider af in de Tour of Oman. De Colombiaanse sprinter van UAE Emirates, die donderdag nog de openingsrit won, moest in de tweede etappe genoegen nemen met de vierde plaats. Hij zag ritwinnaar Mark Cavendish de leiderstrui overnemen. “Hij is echt in goede vorm”, concludeert Gaviria.

“Cavendish was gisteren al goed en vandaag reed hij echt een goede sprint. Het is mooi dat the old Cav weer in het peloton is. Het betekent dan ook veel als je kan winnen, zoals gisteren. Nu ben ik zelf nog wel teleurgesteld, maar er komen nog meer kansen dit jaar”, weet de Colombiaan.

In de spurt kwam Gaviria er niet aan te pas. “We zaten goed, maar aan het einde was het wat gek”, vertelt hij. “In de laatste twee bochten zaten we goed van voren en wilden we de sprint beginnen, maar toen kwamen er renners over ons heen. Het is niet leuk, maar dat is ook koers. Een renner van Arkéa-Samsic sloot mij een beetje in , maar dat was niet heel erg. Ik moest wel even inhouden om niet te vallen. Het was niets bijzonders. Ik kan mij nu gaan klaarmaken voor de slotrit en de UAE Tour.”

Kaden Groves: “Hopelijk de volgende keer meer geluk”

De tweede plaats in de Tour of Oman was voor Kaden Groves van BikeExchange-Jayco. “Het was een saaie dag”, vertelde hij na afloop. “De wind kwam van de zijkant, maar was nergens te sterk om waaiers te maken. De ploeg deed goed werk en we kozen ervoor om laat de sprint aan te gaan. We waren er met de hele ploeg op twee kilometer van de meet. Dat lukte goed.”

“Ik had goede benen, maar ben opnieuw verslagen. Dat ik me goed voel, is wel goed voor de rest van de week. En het is leuk om te zien dat we het goed doen zo vroeg in het seizoen. Ik ben consistent en de vorm is goed”, vertelt de Australiër na zijn derde plek van gisteren en zijn tweede plaats van vandaag. “Maar hopelijk heb ik de volgende keer meer geluk.”