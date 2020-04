Fernando Gaviria ook in Colombia nog even in quarantaine donderdag 9 april 2020 om 17:17

Na zes weken quarantaine in de Arabische Emiraten is Fernando Gaviria eindelijk terug in zijn thuisland. Hij landde gisteren in Bogota waar hij… in quarantaine moest.

De Colombiaanse sprinter was een van de renners die het coronavirus opliepen tijdens de – later stopgezette – UAE Tour. Wat volgde was een lange periode van quarantaine. Op 26 maart werd Gaviria eindelijk ‘clean’ verklaard, maar pas deze week kon hij terug naar Colombia vliegen.

Gisteren landde hij in hoofdstad Bogota, samen met 56 landgenoten en een cargo met medicijnen en aanverwanten. Maar daar werd Gaviria dus opnieuw in quarantaine geplaatst, overigens volledig conform het huidige protocol in Colombia. Dus moet de UAE-renner nog even wachten vooraleer hij helemaal thuis is.

Volgens de Colombiaanse federatie staat geen exacte timing op deze laatste periode van quarantaine. Hij kan pas terug naar zijn familie “als de omstandigheden het toelaten.”