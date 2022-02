Fernando Gaviria na derde plaats: “Ik miste net dat beetje”

Fernando Gaviria begon het nieuwe wielerjaar met een derde plaats in de Saudi Tour. In de eerste etappe moest hij winnaar Caleb Ewan en de Est Martin Laas voor zich dulden in de massasprint.

“Het was een snelle etappe”, merkte Gaviria. “We hebben niet gewonnen, maar ik ben blij met de ploeg, ze hebben goed gewerkt. De lead-out kwam mooi samen en ik kon wachten tot het laatste moment om aan te zetten, maar ik miste net dat beetje.”

De Colombiaanse sprinter had zich geamuseerd op de gravelstrook in de laatste twintig kilometer. “De gravelpassage was cool. Het was moeilijk, maar gelukkig kwamen al onze jongens er zonder problemen doorheen – hoewel we hoorden dat er achteraan enkele valpartijen waren.”

“Morgen is er weer een dag, misschien een moeilijkere dag en dan gaan we weer voor de winst”, zei de 27-jarige Gaviria tot slot.