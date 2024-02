dinsdag 6 februari 2024 om 17:28

Fernando Gaviria begint seizoen in eigen land: “Er is dan altijd extra druk”

Hoe gaat het eigenlijk met Fernando Gaviria? Er was een tijd dat de inmiddels 29-jarige Colombiaan de zeges aaneen reeg, maar de renner van Movistar is de laatste jaren wat weggezakt. Gaviria begint vandaag echter vol goede moed aan een nieuw seizoen, voor eigen volk, in de Tour Colombia.

De snelle Gaviria, die in zijn carrière al meer dan vijftig profzeges wist te boeken, werd in zijn eerste profjaren beschouwd als een van de snelste sprinters in het peloton. Die tijd ligt inmiddels wel achter ons. De voorbije seizoenen waren – mede door ziekte en blessures – niet heel erg succesvol. Een veelzeggende statistiek: Gaviria boekte sinds 2021 slechts vijf overwinningen.

En toch zal Gaviria in 2024 bij zijn ploeg Movistar opnieuw de sprinthonneurs waarnemen. De coureur werkt vandaag zijn eerste wedstrijdkilometers van het seizoen af, met de openingsetappe van de Tour Colombia. Wat verwacht de oud-renner van Quick-Step en UAE Emirates van zijn eerste koers van het seizoen? “Het is altijd lastig om voor eigen volk te koersen, aangezien er extra druk is.”

“Extra druk voor de ploeg, maar ook voor mij persoonlijk. Als je in eigen land koerst, wil je natuurlijk goed presteren. Wat je door de jaren heen in Europa hebt laten zien, wil je ook tonen op eigen bodem”, laat hij weten aan Caracol Radio.

Gaviria zal de komende dagen optrekken met onder meer Nairo Quintana, die weer terug is bij Movistar. “We hebben echt een uitstekende ploeg. Het is ook onze taak om Nairo zo goed mogelijk te ondersteunen. Ik kan zelf ook rekenen op enkele renners in steun. Coureurs die bovendien ook zeer ervaren zijn. Vorig jaar koersten we ook al samen en raakten we steeds beter op elkaar ingespeeld.”