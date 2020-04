Fernando Alonso over mislukte eigen wielerploeg: “Doodlopende weg” zondag 26 april 2020 om 16:16

Fernando Alonso was jarenlang een van de personen die met een eigen wielerploeg de top wilde bereiken. De voormalig Formule 1-coureur was er twee keer dichtbij, maar beide keren liep het uit op niets. “Een WorldTour-ploeg uit de grond stampen is niet makkelijk of goedkoop”, reageert Alonso bij La Bicicleta Café.

Op twee momenten leek het Team Alonso er te komen. Eind 2013 was de Spanjaard van zins om het stoppende Euskaltel over te nemen, waarna hij eind 2014 zo goed als zeker een eigen wielerploeg had opgericht. “Het ging beide keren niet door, met Euskaltel niet en ook het creëren van een eigen ploeg. Alles verliep naar behoren en we volgden alle stappen, maar het was een doodlopende weg. Een WorldTour-ploeg uit de grond stampen is niet makkelijk of goedkoop”, kijkt Alonso terug op die periode.

‘We wilden iets onafhankelijks’

“We moet sterke economische steun hebben, dat is belangrijk. We hadden daarover vergaderingen met de overheid van de Verenigde Arabische Emiraten, die dichtbij waren om toe te treden tot het project”, vervolgt hij. Het zou gaan om een bijdrage van 100 miljoen euro voor een periode van vijf jaar. Dat ging niet door. “Uiteindelijk sloten zij zich aan bij een andere ploeg in het peloton”, aldus Alonso.

Onder meer de UCI raadde Alonso aan om als investeerder in een bestaande ploeg te stappen. “Dat werd aangeraden inderdaad, maar dat was niet ons idee. We wilden onafhankelijk zijn, maar uiteindelijk liepen we vast en was er geen weg meer terug”, vertelt hij. “We hadden geen sponsor omdat we nog geen renners hadden, en we hadden geen renners omdat we die niet konden vastleggen voor de Tour de France. Toen liepen we tegen de deadline aan.”