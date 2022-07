Femke Markus wil bolletjestrui verdedigen: “Mijn streep ligt na 17 kilometer”

Femke Markus veroverde in de eerste etappe van de Tour de France Femmes de beroemde bolletjestrui. Op de Champs-Élysées was ze bij de enige bergsprint de snelste van een kopgroep van drie. In de tweede etappe is ze van plan om haar tricot te verdedigen.

“Op 16,9 kilometer staat hij, als ik het goed heb”, zegt Markus tegen de NOS over de top van de enige gecategoriseerde beklimming van de tweede etappe. “Ik wil zeker voor deze punten gaat, en ik hoop dat ik daarna nog voor de finale kan sprinten. Maar ik ga de streep eerst daar neerleggen. Ik heb de klim via VeloViewer helemaal doorgenomen. Ik weet hoe hij ligt, ook al heb ik hem niet gereden. We gaan met het team proberen om een lead-out neer te zetten, en gewoon weer te sprinten.”

“Mijn finish ligt op zeventien kilometer, daarna zien we wel verder”, vervolgde Markus, die gisteren door het dolle heen was met haar succes. “Ik was echt opgewonden. Daarna kwam ik mijn zus (Nederlands kampioene Riejanne Markus, red.) en zwager (Jasper Ockeloen, red.) tegen, toen kwam het er echt even uit. Rond negen uur ’s avonds heb ik mijn telefoon weggelegd. Toen was het klaar, was het weer focus op vandaag. Het gaat vandaag weer een hele mooie etappe worden.”