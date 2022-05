Femke Markus derde in La Classique Morbihan

Femke Markus is als derde geëindigd in La Classique Morbihan. In finishplaats Grand-Champ moest de Nederlandse van Parkhotel Valkenburg in de eindsprint van een kleine kopgroep haar meerdere erkennen in de Cypriotische Antri Christoforou, die op het palmares Sofia Bertizzolo opvolgde, en de Française Coralie Demay.

Het 120,4 kilometer lange parcours tussen Josselin en Grand-Champ was heuvelachtig. Na zo’n veertig kilometer ontstond een kopgroep met negen vrouwen, die twee minuten wegreed bij het peloton. Op 25 kilometer van de streep begon de koers aan de drie finaleronden rond finishplaats Grand-Champ.

Coralie Demay, Femke Markus en Antri Christoforou reden vervolgens weg en pakten een gaatje op hun voormalige medevluchters. De drie aanvallers wisten hun voorsprong vast te houden tot aan de finish, waar een sprintje de beslissing moest brengen. Uiteindelijk beschikte Christoforou over het beste eindschot.

Voor de Cypriotische van Team Farto-BTC was het haar eerste zege van het seizoen. Eerder dit jaar was ze al tweede in de Trofeo Costa de Almería, zesde in de Ruta del Sol en achtste in de Navarra Elite Classics. Markus wist dit jaar al de Zuiderzeeronde en Leiedal Koerse achter haar naam te zetten.