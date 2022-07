Femke Gerritse bemachtigt bolletjestrui: “Fantastisch om de trui in het team te houden”

Femke Gerritse is de nieuwe bergtruidraagster in de Tour de France Femmes. Nadat de renster van Parkhotel Valkenburg in de tweede rit ook al puntjes gesprokkeld had, pakte ze in de derde etappe voldoende punten om de bollen over te nemen van naam- en ploeggenote Femke Markus. “Fantastisch om het in het team te houden”, zei Gerritse na afloop van de rit tegen de NOS.

Femke Markus, de eerste bolletjestruidraagster, was dolenthousiast, toen ze het tricot aan mocht trekken. “Ik ook, maar het moet nog even bezinken”, aldus Gerritse. “Ik wist onderweg al wel dat ik na de eerste drie sprints genoeg punten had, maar toch wilde ik het na de finish dan zeker weten.”

Drie sprints

Gerritse pakte de bergpunten op de eerste drie hellingen van de dag. “De eerste sprint ging heel goed, maar we kwamen met z’n tweeën los. We zeiden tegen elkaar: ‘We rijden wel met z’n tweeën door, wie weet hoe ver we komen.’ De tweede sprint ging ook goed, toen kwamen we weer los. Maar die laatste sprint was wel echt harken. Het was best wel nipt, voor mijn gevoel.”

Parkhotel Valkenburg had vooraf al een plan. “We hoopten dat iemand van ons in de vlucht kon komen, maar vanuit de vlucht lag de snelheid hoog en wilden ze niemand laten rijden. Femke Markus had iets mindere benen, dat zei ze tegen mij. Zij heeft mij elke keer geholpen om me vooraan af te zetten bij de klim. Dat heeft best goed uitgepakt.”

BMX

Op de beklimmingen viel Gerritse haar explosiviteit op. “Voordat ik ging wielrennen heb ik altijd BMX gedaan”, legt de 21-jarige renster uit. “Dit is mijn vijfde of zesde jaar op de racefiets. Bij het BMX’en ben je natuurlijk constant aan het sprinten, dus dat komt daar vandaan.”

In de etappe van woensdag zijn er opnieuw veel bergpunten te verdienen, maar Gerritse heeft het routekaartje nog niet aandachtig bestudeerd, vertelt ze. “Eerlijk gezegd heb ik nog niet echt gekeken naar het parcours. Ik weet dat er gravel in zit, maar niet hoeveel bergpunten er zijn. Ik bekijk het dag per dag. We zullen vanavond (dinsdagavond, red.) weer een plannetje bedenken.”