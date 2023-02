Fem van Empel zet kroon op seizoen met wereldtitel: “Dit is heel speciaal”

Na de Europese kampioenstrui heeft Fem van Empel bij de WK Veldrijden in Hoogerheide ook de regenboogtrui bij de elite vrouwen in ontvangst mogen nemen. In eigen provincie was de 20-jarige oppermachtig. “Dit is een mooie beloning voor het hele seizoen”, liet ze net na de finish weten in het flashinterview.

Al in de eerste ronde nam Van Empel resoluut de kop. Na amper vier minuten nam de Brabantse voor het eerst afstand van haar concurrentes op een strook bergop. Puck Pieterse en later zelfs nog Lucinda Brand kwamen nog terug, maar toen Pieterse in de vierde ronde ten val kwam was Van Empel gevlogen. De jonge aanwinst van Jumbo-Visma maakte het daarna gedecideerd af. “Toen Puck viel, ging ik vol gas”, vatte ze kort en bondig de beslissing in de wedstrijd samen.

Zichtbaar geëmotioneerd kwam ze na een indrukwekkende solo als eerste over de meet. “Het voelt heel gek”, opende ze haar verhaal. “Dit is een mooie beloning voor het hele seizoen. Ik had de juiste mensen achter me staan, ik wil hen allemaal bedanken voor de hulp. Ook in de nationale ploeg hebben we elkaar goed geholpen, terwijl we normaal concurrenten zijn.”

Na Marianne Vos mag Van Empel zich de op een na jongste wereldkampioen veldrijden bij de elitevrouwen: “Het is een heel speciaal moment voor mij. Het publiek was ook echt geweldig vandaag. Ik heb nog nooit zoveel mensen in een race bijeen gezien.”