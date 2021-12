Fem van Empel wint na spannende finale: “Ik vreesde nog voor het podium”

Fem van Empel behaalde zondag haar eerste grote overwinning in het veldrijden bij de elite-vrouwen. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal troefde Marianne Vos af in Val di Sole, na een spannende finale. Een glijder van Vos bleek beslissend, want Van Empel greep daardoor de zege. “Ik vreesde toen zelfs voor podium, maar kon het toch nog afmaken”, vertelde de winnares na afloop.

Al vroeg in de wedstrijd maakte Van Empel het verschil met de rest. Ze leek solo op weg naar de overwinning, maar werd in de vijfde en laatste ronde toch nog bijgehaald door Vos. “Ik dacht dat het maar vier rondjes waren, maar het bleken er uiteindelijk vijf. Mentaal was dat toch even omschakelen. Ze kwamen dichter en dichter, en ik maakte steeds meer foutjes. Ik zag de sporen niet meer goed, maar ben alles blijven geven”, aldus de 19-jarige Brabantse.

Vos leek in de laatste bochten Van Empel te verrassen, maar ze viel en moest van de fiets. “Ik probeerde alles op sprint te zetten”, aldus Van Empel. “Ik baalde toen ik stilstond, maar kon mezelf rustig houden. Het is mijn eerste profzege en meteen deze. Ik ben onwaarschijnlijk trots. Het ging elke week beter. Aan het begin van het seizoen was het wat moeizaam. Ik was af en toe wat ziek, maar het ging steeds beter. En nu dit… De eerste sneeuwcross in mijn carrière winnen, dat is fantastisch.”

“Je moest je hoofd erbij houden. Maar ik wist, een foutje maken is niet erg”, gaf ze toe. “Maar ik ben druk proberen te houden. Zij (Vos en Maghalie Rochette, red.) kregen een boost, maar moesten toch ook zware inspanning doen. Maar ik dacht: ik moet blijven rijden zo lang ze niet niet mij zijn. Ik had ook nog wat overschot gehouden voor de sprint.”