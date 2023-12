zondag 31 december 2023 om 09:40

Fem van Empel voor het eerst dit seizoen naast het podium: “Op halve kracht kom je niet ver”

In de eerste maanden van het veldritseizoen was er geen kruid gewassen tegen Fem van Empel, maar inmiddels loopt het niet meer van een leien dakje. De wereldkampioene greep zaterdag in de Wereldbeker Hulst zelfs voor het eerst naast een podiumplaats.

Voor Van Empel liep de wedstrijd in Hulst allesbehalve vlekkeloos. “Ik schoot bij de start uit mijn pedaal”, blikt ze op de website van haar werkgever Jumbo-Visma terug op de wedstrijd. “Daardoor verloor ik wat plekken, waardoor ik direct in de achtervolging moest. Ik schoof wel wat plekken op, maar de echte aansluiting kon ik niet vinden.”

De 21-jarige Nederlandse voelde zich bovendien niet helemaal in orde. “Ik wil het zeker niet als excuus gebruiken, maar mijn lichaam voelt door verschillende ongemakken nog verre van optimaal. Het is een combinatie van een blessure aan mijn knie en het herstel na een verkoudheid. Op dit niveau moet je honderd procent in orde zijn om mee te kunnen doen voor de overwinning.”

“De concurrentie is in goede doen, dus op halve kracht kom je niet ver”, aldus Van Empel, die wel tevreden is over haar vechtlust. “Ik kan mijn mentale weerbaarheid enkel prijzen, want ik heb het hoofd niet laten hangen en ben er voor blijven vechten.”