zaterdag 9 september 2023 om 13:24

Fem van Empel kroont zich tot Nederlands kampioen gravel

Fem van Empel is de nieuwe Nederlandse kampioene gravel. De 21-jarige wereldkampioene veldrijden volgt haar Jumbo-Visma-ploeggenote Marianne Vos op.

Het NK Gravel ging dit jaar door in Zuid-Limburg. In de gemeente Banholt was gevarieerd parcours van ongeveer 15 kilometer uitgezet met maar liefst 110 hoogtemeters per ronde. Een kolfje naar de hand van Van Empel, die om 10.30 uur aan haar wedstrijd moest beginnen.

Van Empel is aan haar eerste zomer met Jumbo-Visma bezig, en daarin doet ze het lang niet slecht. Vorige week won ze nog de derde rit in de Tour de l’Avenir Femmes, waar ze zesde werd in het eindklassement.