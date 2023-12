Niels Bastiaens • zondag 24 december 2023 om 10:12

Fem van Empel: “Contractverlenging tot 2027 was een evidentie”

Video De zegereeks van Fem van Empel werd ook in Antwerpen niet gestopt. Concurrente Lucinda Brand probeerde het wel, maar de 21-jarige wereldkampioene boekte al zege nummer elf. Intussen denkt ze ook steeds meer na over haar toekomst, vertelt ze aan WielerFlits.

“Het is leuk dat het weer een duel werd”, zegt Van Empel voor onze camera. “De balkjes lagen op een gunstig moment, als je kon springen. Afgelopen woensdag heb ik op training echt hard geoefend. Dat was niet de eerste keer, maar wel de eerste keer dat ik ze in de wedstrijd weer kon springen. Ik ben blij dat het zo meteen het verschil maakte.”

Een week geleden verklaarde de wereldkampioene nog verkouden te zijn, waardoor ze de Wereldbeker in Namen moest skippen. Daar draagt ze nog altijd de gevolgen van. “De voorbereiding was al stukken beter dan vorige week. Ik heb wel grotendeels de trainingen binnen afgewerkt door het weer. Stilaan ben ik op weg om me weer honderd procent fit te voelen, en ik hoop dat Antwerpen een stap in de goede richting was.”

In de marge van de ploegenvoorstelling van Visma | Lease a Bike raakte deze week bekend dat Van Empel haar overeenkomst bij het Nederlandse WorldTeam tot 2027 verzekerd heeft. “Voor mij was dat zeker een evidente keuze. Ik heb heel veel vertrouwen in de ploeg en zij in mij. Die beslissing was dus niet zo moeilijk. Ik ben vooral blij dat we met elkaar doorkunnen. Hopelijk ligt er een mooie toekomst in het verschiet.”

Welke disciplines?

Het is alleen de vraag in welke disciplines die ligt. Eerder wist Van Empel nog niet goed welke discipline ze het liefst met de cross zou combineren. “Het zal meer op de weg worden dan op de mountainbike”, zegt ze daarover. “Je moet een keer een keuze maken. Ik verwacht dat het in de toekomst meer en meer richting de weg zal worden, maar de exacte wedstrijden zijn nog niet bepaald.”

De jonge Nederlandse moet zichzelf op de weg nog volop ontdekken. Voorlopig is een etappezege in de Tour de l’Avenir Femmes haar grootste wapenfeit. “Ik weet het nog niet echt. Ik gok iets allrounds. Of ik meer specifiek een klimmer of klassieke renner ben, vind ik lastig te zeggen. Ik blijf gewoon mijn ding doen.”