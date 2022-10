Fem van Empel blijft maar winnen: “De benen waren niet eens zo goed”

Drie wereldbekermanches, drie overwinningen. Fem van Empel is met zeges in Waterloo, Fayetteville en nu Tábor voorlopig de grote slokop bij de elitevrouwen. De 20-jarige renster van Pauwels Sauzen-Bingoal reed zondag op uiterst slimme maar bovenal sterke wijze naar de zege in het Tsjechische Tábor.

Van Empel wist in de laatste ronde af te rekenen met twee landgenotes: Puck Pieterse en Annemarie Worst. De wereldbekerleidster had aan één versnelling genoeg om de zege naar zich toe te trekken. “De benen waren niet eens zo goed”, begon de winnares na afloop in het flashinterview. “De jetlag (na de Amerikaanse wereldbekertrip, red.) hakte er goed in. Ik vatte de voorbije dagen niet erg veel slaap.”

“Ik kon vandaag dan ook alleen maar volgen. Een aanval op de laatste klim bleek genoeg. Ik wist dat Puck over de balkjes zou springen. Het tempo naar de balkenpartij lag dan ook erg hoog, maar ik kon haar verder wel volgen op de beklimmingen”, schetst Van Empel, die na drie manches al een mooie voorsprong heeft in het wereldbekerklassement.

De jonge Nederlandse weet alleen nog niet of ze dit seizoen alle manches zal betwisten. “Drie wereldbekerzeges, dat had ik voor het seizoen echt niet verwacht. Het is alleen een lang seizoen en misschien moet ik ook een keer wat rust pakken. Volgende week ben ik er echter wel gewoon bij in Maasmechelen.”