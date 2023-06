Felix Gall raakt leiderstrui kwijt in Ronde van Zwitserland: “Beetje teleurgesteld”

Felix Gall (AG2R-Citroën) raakte in de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland zijn leiderstrui kwijt aan Mattias Skjelmose. Gall verloor tien seconden op zijn Deense concurrent, waardoor hij nu op acht tellen van het geel staat. “Ik ben een beetje teleurgesteld”, zei hij tegen Cycling Pro Net.

De ploeg van de Oostenrijker nam het initiatief op de Albulapas waardoor Remco Evenepoel en Skjelmose een gaatje moesten laten. “We hebben ons best gedaan. Het was mooi om het team zo te zien rijden. Ik zei dat we niet moesten wachten en iets moesten proberen op de laatste klim”, aldus Gall, die uiteindelijk het geel moest inleveren.

Skjelmose leek gelost, maar wist in de afdaling nog terug te keren en tweede te worden in de etappe, waarmee hij zes bonificatieseconden pakte en ook nog vier seconden eerder binnenkwam dan Gall. “Uiteindelijk kom ik een paar seconden te kort om de trui te behouden, maar het was nog steeds een mooie dag, hoewel de afdaling iets te gek voor mij was. Maar natuurlijk ben ik ook een beetje teleurgesteld.”

Ontdekkingstocht

Voor Gall, die in de vijfde etappe een dubbelslag sloeg en zijn eerste profzege boekte, is deze Ronde van Zwitserland een ontdekkingstocht. “Koersen van een week is waar mijn kracht nu ligt, misschien ook nog in eendagskoersen. Het hooggebergte is een nieuwe ervaring. Ik moet meer van dit soort koersen rijden om mijn lichaam beter te leren kennen, maar vandaag was een stap in de goede richting”, besloot de 25-jarige coureur.