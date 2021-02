Felipe Orts wil met Burgos-BH deelnemen aan Belgische en Franse eendagskoersen

Felipe Orts heeft inmiddels een punt gezet achter zijn veldritseizoen en kan zich vanaf nu focussen op een wegcampagne met Burgos-BH. “Ik hoop in april, mei en juni zoveel mogelijk eendagswedstrijden in België en Frankrijk te betwisten”, aldus de 25-jarige Spanjaard.

Orts kijkt met Zikloland terug op het voorbije veldritseizoen. “Ik mag blij zijn met mijn seizoen. Ik wist heel wat top 10-plaatsen te verzamelen in de Belgische crossen, wat een enorme stap voorwaarts is. Ik heb mezelf laten zien op het allerhoogste niveau. In de snelle en technische crossen zat ik dicht tegen de wereldtop, in de lastige veldritten mis ik nog wat power om mee te gaan.”

Langere rustperiode

Orts, die in januari ook weer de Spaanse veldrittitel wist te veroveren, krijgt nu even de kans om op adem te komen. “Normaal neem ik maar een paar dagen vrij na het crosseizoen, maar nu zal ik wat langer mijn rust pakken. Het is voor mij dus eigenlijk wel een voordeel dat heel wat wielerkoersen zijn uitgesteld. Wielrenners willen namelijk altijd koersen, maar of het ook verstandig is…”

De Spanjaard, die op de weg uitkomt voor Burgos-BH, begint pas in april aan zijn wegseizoen. “Ik moet eerst nog zitten met de ploegleiding om mijn seizoen uit te stippelen. Het is wel duidelijk dat ik top wil zijn in de maanden april, mei en juni. Ik wil ontzettend graag deelnemen aan klassiekers in België en Frankrijk. In dat soort koersen kom ik het beste tot mijn recht.”