Felipe Orts blijft ook komend jaar bij Burgos-BH

Felipe Orts koerst ook komend jaar voor Burgos-BH. De Spaanse renner, die het veldrijden met het wegwielrennen combineert, verlengde namelijk zijn contract bij het ProTeam tot eind 2022.

Orts kwam afgelopen seizoen voor het eerst in grote internationale wegwedstrijden in actie, nadat hij al furore had gemaakt in het veld. De 26-jarige Spaanse allrounder viel bij de ploegleiding van Burgos-BH op door zijn werk in de heuvelachtige wedstrijden en zijn negende plaats in de tweede etappe van de Ronde van Valencia. In 2022 wil hij stappen blijven zetten in het wegwielrennen en de lat in het veld hoger leggen.

“Ik ben heel blij dat ik nog een jaar door kan gaan met Burgos-BH”, aldus Orts, die ook komend seizoen zich wil bewijzen voor de ploegleiding.

Muy feliç de seguir en 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ defendiendo los colores del @burgosbh 🤜🤛💜 Continua la apuesta del equipo para que pueda seguir mejorando y solo puedo devolver la confianza de una maner, apretando a toooopee!!😃💃 2022 esta en marcha🧐🔥 📸@zoribur pic.twitter.com/smSd5DxQGi — Felipe Orts Lloret (@felipeorts15) December 14, 2021