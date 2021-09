Feestvarken Hodeg: “De ploeg wist me echt perfect af te zetten”

Voor Álvaro José Hodeg was het al een feestelijke dag, de Colombiaan mocht vandaag namelijk 25 kaarsjes uitblazen, maar de sprinter van Deceuninck-Quick-Step spurtte ook naar een mooi verjaardagscadeau. Hodeg was namelijk de beste in de eerste rit-in-lijn van de Ronde van Slowakije.

Hodeg kon na de finish zijn geluk niet op en was zeer complimenteus over zijn ploeggenoten. “De ploeg deed het vandaag echt perfect. Ze keken de hele dag naar me om. We hadden wel verwacht dat BORA-hansgrohe (de ploeg van Peter Sagan, red.) vol zou doortrekken op de laatste klim. Ik deed er alles aan om mijn wagonnetje aan te haken. We bleven na de top over met zestig tot zeventig renners.”

Teamwork

Met nog goed zeven kilometer te gaan werden de laatste overblijvers van de vroege vlucht ingerekend en dus gingen we sprinten in de straten van Košice. Hodeg werd ideaal gepiloteerd door zijn ploeggenoten, met name Michael Mørkøv was weer van goudwaarde, en versloeg Sagan en Reinardt Janse van Rensburg. Hodeg: “Mijn ploegmaats wisten me perfect af te zetten. Ik hoefde vervolgens alleen maar het werk van de ploeg af te maken.”

“Ik verlaat aan het einde van het seizoen Deceuninck-Quick-Step, maar wil in de laatste wedstrijden van het seizoen nog alles geven. Ik ben heel erg blij met mijn verjaardagscadeau.” Hodeg mag morgen als leider beginnen aan de tweede etappe van de ronde, van Spišské Podhradie naar Dolný Kubín.