Fausto Masnada op de weg terug na ziekte van Pfeiffer: “Voelde me elke minuut van elke dag moe”

Fausto Masnada maakt in de Ronde van Zwitserland pas zijn eerste koerskilometers sinds de Ronde van Catalonie, eind maart. Oorzaak: de ziekte van Pfeiffer. De Italiaan kampte door het virus met extreme vermoeidheid en kon meer dan een maand niet trainen. Op de site van zijn ploeg, Quick-Step Alpha Vinyl, doet hij zijn verhaal.

“Het jaar begon goed en ik won in mijn eerste koers, de Tour of Oman”, begint Masnada, die de vierde etappe van de rittenkoers op zijn naam schreef en de rittenkoers als tweede afsloot. “Maar een tijdje daarna kreeg ik last van de ziekte van Pfeiffer en kon ik vijftig dagen niet trainen. Ik kon echt niks, ik moest gewoon rusten en proberen te herstellen. Ik voelde me elke minuut van elke dag moe, ik kon niet één ding doen, wat heel frustrerend was. Ik probeerde ’s ochtends veertig minuten te wandelen, maar het lichaam voelde moe. Ik had totaal geen energie.”

Ook mentaal was het moeilijk voor Masnada. “Vooral voor ons profwielrenners is het moeilijk wanneer je je niet goed voelt en je je werk niet kan doen. Het was erg lastig, vooral omdat ik de laatste twee jaar telkens problemen heb gekregen als ik richting goede vorm ging. Vorig jaar stapte ik uit de Giro vanwege tendinitis en daarna viel ik in de Settimana Ciclistica Italiana. Dit jaar was ik opnieuw heel gemotiveerd, maar toen kreeg ik een nieuw probleem en moest ik weer stoppen.”

Herbeginnen

Sinds eind april is Masnada weer in training. “De eerste twee weken was op het gemak. Het was net alsof ik begon aan een nieuwe seizoen. Ik moest heropbouwen, stap voor stap. Na vijftig dagen is het onmogelijk dat je nog steeds de vorm hebt van voorheen. Natuurlijk, ik ben een atleet, dus mijn lichaam weet nog steeds hoe het is om te fietsen, gelukkig. In het begin voelde een uur op de fiets als zeven uur. Het is normaal, het is alsof je herstart na je winterstop.”

“Na twee weken, had ik het er met de trainer en de dokter over om op hoogtestage te gaan, zodat ik kon proberen een goede conditie te krijgen om terug te komen. Ik heb twaalf dagen met Andrea (Bagioli, red.) en Mattia (Cattaneo, red.) in Zwitserland gezeten en de laatste week trainde ik in Livigno. In totaal deed ik 21 dagen op hoogte”, vertelt Masnada, die momenteel dus de Ronde van Zwitserland rijdt.

Programma onbekend

Masnada is blij om terug te zijn in koers en bij het team. “Als je een normaal leven leidt, is het volledig anders. Soms vergeet je hoe het wielerleven werkt. Ik ben hier en klaar voor het volgende doel. We zitten midden in het seizoen en we hebben nog veel wedstrijden voor ons. Ik ken mijn programma nog niet, ik neem het koers voor koers. We beginnen hier en dan ga ik naar het nationaal kampioenschap. Na dit blok van wedstrijden in juni besluiten we over mijn programma voor de volgende maanden.”