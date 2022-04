Fabio Jakobsen voor Scheldeprijs: “We snakken naar een zege op Vlaamse bodem”

Voor Quick-Step Alpha Vinyl zijn de Vlaamse klassiekers tot nog toe teleurstellend verlopen. Een van de lichtpuntjes was Kuurne-Brussel-Kuurne, waar Fabio Jakobsen naar de zege sprintte. In de Scheldeprijs wil de Nederlander dat graag overdoen, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Het is een groot woord om te zeggen dat we daarmee het voorjaar van de ploeg zullen redden, maar we snakken wel naar een zege op Vlaamse bodem.”

Voor Jakobsen zelf verloopt het seizoen nochtans uitstekend: hij wist in 2022 al zes keer te winnen. “Als ik in Schoten win, geef ik mijn voorjaar een 10 op 10”, stelt de sprinter. “Ik heb één sprint niet gewonnen en dat was toen ik werd ingesloten in de Ronde van Valencia. Ik startte ook met ambitie in Milaan-Sanremo, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen, maar dat draaide uit op een lichte teleurstelling. Nadien ben ik een beetje aan mezelf beginnen twijfelen, maar intussen kan ik dat plaatsen.”

Jakobsen, die zijn voorjaar vandaag afsluit, kan in de Scheldeprijs voor een hattrick gaan. “Ik heb twee keer de Scheldeprijs gereden en twee keer won ik. Een derde keer winnen, zou veel voor mij betekenen. Voor mij staat deze koers in de top 5 van wedstrijden die een sprinter kan winnen. Enkel het WK, de Champs-Élysées en de twee andere slotritten in grote rondes staan nog hoger in de pikorde.”