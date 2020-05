Fabio Jakobsen treft Pedersen in e-competitie Challenge of Stars zaterdag 23 mei 2020 om 09:50

Het virtuele wielertoernooi Challenge of Stars wordt vandaag afgetrapt met de sprintwedstrijden. In een knock-outcompetitie nemen acht profrenners, onder wie wereldkampioen Mads Pedersen en Nederlands kampioen Fabio Jakobsen, het tegen elkaar op om uit te maken wie virtueel de beste sprinter is.

Voor alle renners is het de eerste keer dat ze in dit format een virtuele koers rijden. De sprinters rijden op een 1,2 kilometer lang parcours door Toscane, met een gemiddeld stijgingspercentage van 0,97 procent en een maximum van 2,53 procent. “Ik ben benieuwd wat we kunnen uitrichten”, zegt Pedersen. “Ik denk dat de man-tegen-mangevechten in deze korte, snelle wedstrijden voor goed amusement gaan zorgen bij de fans, die de koers op dit moment zeker missen.”

Het sprinttoernooi begint om 16.30 uur en is rechtstreeks te volgen via VRT/Sporza of via de social media van The Challenge of Stars.

Knock-outtoernooi – Sprinters

Pascal Ackermann vs. Nacer Bouhanni

Fabio Jakobsen vs. Mads Pedersen

Caleb Ewan vs. Tim Merlier

Matteo Trentin vs. Filippo Ganna

The sprinters’ destiny has been decided! | Il destino dei velocisti è stato deciso! #TheChallangeofStars pic.twitter.com/kukmAUlukG — The Challenge of Stars (@stars_challenge) May 18, 2020