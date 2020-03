Fabio Jakobsen: “Tevreden met mijn seizoensstart” zondag 8 maart 2020 om 18:43

In de GP Monseré was Fabio Jakobsen de te kloppen man, maar in de straten van Roeselare bleek hij niet te kloppen. Hij won op overtuigende wijze de masssasprint en boekte daarmee alweer zijn derde zege van het seizoen. “Ik ben tevreden met mijn seizoensstart”, vertelt hij voor de camera van WielerFlits.

Jakobsen ging de sprint al van ver aan. “Vorig jaar heb ik in de Elfstedenronde eens de fout gemaakt door te lang te wachten. Toen was Klaas Lodewyck ook ploegleider. Vandaag zei hij: ‘niet te lang wachten, maar ook niet te vroeg want het is tegenwind.’ Omdat die jongens mij zo goed van voren hebben gehouden zat ik relatief fris op tweehonderd meter. Toen dacht ik: ik probeer het gewoon.”

“Ik ben nooit helemaal honderd procent zeker, maar ik wist dat ik de ploeg moest volgen en op tweehonderd meter van de finish beginnen met sprinten. Dan zou ik het wel zien. Uiteindelijk heb ik een keer onderdoor gekeken en toen zag ik geen wiel, dus ik dacht: nu moet ik gewoon doorgaan tot de finish.” En met succes.

Zeven sprints, drie zeges. Een goed begin voor de Nederlandse kampioen, vindt Jakobsen zelf ook. En zijn voorseizoen is nog niet ten einde. “Normaal gesproken zou ik naar de Tirreno gaan. Helaas gaat die niet door, maar nu verleg ik mijn doelen richting Nokere en Denain. Dat zullen de laatste koersen van mijn voorseizoen zijn. Daarna ga ik op hoogtestage en rijd ik de Ronde van Turkije en Eschborn-Frankfurt en dan vertrek ik naar Boedapest”, besluit een blije Jakobsen.