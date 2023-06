Fabio Jakobsen schuift zich in rol van underdog: “Voor groen niet op niveau van favorieten”

Soudal Quick-Step schuift ook dit jaar Fabio Jakobsen naar voren als één van de kopmannen in de Tour de France. De Nederlander zal in de sprint de strijd moeten aangaan met mannen als Jasper Philipsen en Mads Pedersen. Al is hij zelf terughoudend: “De groene trui is niet mijn hoofddoel”, tekende Het Nieuwsblad op bij de persconferentie van de Belgische ploeg.

Vorig jaar wist Jakobsen de tweede rit in de Tour de France te winnen. Dit jaar is ook een dergelijke ritzege het doel. De groene trui winnen lijkt de sprinter van Soudal Quick-Step onrealistisch. “Ik denk niet dat ik op het niveau zit van de favorieten zoals Van Aert en Pedersen. De groene trui is niet mijn hoofddoel. Ik wil vooral een rit, of zelfs ritten winnen.”

De Nederlander heeft ook al een blik geworpen op het parcours. Hij hoopt op kansen in enkele vlakke etappes. “Als spurter ben je natuurlijk van veel afhankelijk. We hopen op een spurt in de derde en vierde etappe, maar in Bordeaux zullen we zeker een massasprint krijgen.” In deze sprints kan Jakobsen rekenen op onder andere Michael Mørkøv. “Ik heb vertrouwen in alle jongens. Zonder hen kan ik niet winnen. Dat geldt niet alleen in de spurt, maar ook in de bergetappes.”

Geel voor Alaphilippe?

Ook de andere kopman van Soudal Quick-Step kijkt uit naar de start van de Tour de France. Alaphilippe was er vorig jaar niet bij door enkele crashes, waardoor een deelname een de editie van 2023 weer extra fijn voelt. “Ik denk niet meer aan de editie van vorig jaar. We hebben een sterk team met veel ambitie, maar genieten staat voorop.”

Het genieten mag van Alaphilippe niet vroeg genoeg beginnen. Stiekem droomt de Fransman ervan de gele trui aan te trekken in Bilbao. “Het is een droom om tijdens de eerste twee dagen de gele trui te kunnen dragen. Maar we moeten vooral een goede Tour rijden met het team. Ik ken de openingsrit goed en ben gefocust op wat ik kan doen. Daarvoor heb ik goede benen nodig, maar iedereen in het team is klaar om te presteren.”