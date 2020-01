Fabio Jakobsen rijdt Giro d’Italia: “Evenepoel voor het roze, ik voor de sprints”

Fabio Jakobsen maakt komend jaar zijn debuut in de Giro d’Italia. De 23-jarige Nederlands kampioen voert Deceuninck-Quick-Step aan als het gaat om de massasprints. In een jong team is Remco Evenepoel de kopman voor het klassement, samen met James Knox. “Het is een heel mooie Giro voor sprinters”, vertelt Jakobsen.

De Ronde van Italië is ook meteen het hoofddoel voor Jakobsen. “Daar staat de grootste rode cirkel omheen”, zegt hij voor onze camera. “Iljo Keisse gaat mee als koerskapitein. Daarnaast kan ik in de sprints rekenen op Mikkel Frølich Honoré, Davide Ballerini en Florian Sénéchal. Dat is geen onaardige lead out, denk ik. James Knox en Remco Evenepoel gaan ook mee. Die laatste zal vooral op de eerste roze trui mikken, tijdens de proloog in Budapest. De twee dagen erna zijn er meteen twee sprints en dat zijn al bijna net zo veel kansen als in de Vuelta!”

Afgelopen seizoen won Jakobsen twee etappes in de Ronde van Spanje. Voorafgaand aan de Giro rijdt de jongeling de volgende koersen:

Voorlopig programma Fabio Jakobsen

Vuelta a Valencia

Volta ao Algarve

Kuurne-Brussel-Kuurne

Tirreno-Adriatico

Hoogtestage

Tour of Turkey

Eschborn-Frankfurt

Giro d’Italia