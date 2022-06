Fabio Jakobsen na ritwinst: “Een zeer grote boost richting de Tour”

Fabio Jakobsen won zondag de slotrit van de Baloise Belgium Tour. Voor zijn ploeg Quick-Step-Alpha Vinyl was het dubbel feest, omdat Mauro Schmid de eindzege greep. “We hebben twee keer gewonnen vandaag”, jubelt Jakobsen na afloop. “Het klassement winnen met Mauro was het eerste doel, daarna mocht ik mijn eigen kans gaan.”

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Bestel nu jouw exemplaar

“Ik heb het niet echt meegekregen wat er gebeurde tijdens de Gouden Kilometers. Ik zat lekker opgesloten in het peloton, uit de wind. Ik was de enige van de ploeg die niet hoefde te werken, omdat ik nog mijn eigen sprint mocht rijden. Gelukkig kon ik in die sprint mijn eigen weg vinden. Zonder Michael Mørkøv, kan ik het ook wel”, lacht hij. “Alleen wordt het dan wel een stuk lastiger.”

“Ik ben gewoon een beetje van treintje naar treintje gesurfd. Eerst zat ik bij Cofidis, daarna bij Alpecin. Ik moest eigenlijk alleen nog over Philipsen. Dat deed ik dan ook. Het klinkt natuurlijk heel makkelijk, maar hier zitten verschrikkelijk veel trainingsuren in.”

Naar de Tour?

Alhoewel Jakobsen nog niet officieel is bevestigd voor de Tour de France, lijkt een Tourselectie hem niet te kunnen ontgaan. “Ik kan winnen van de allerbeste sprinters. Met het oog op de Tour de France is dit natuurlijk een grote boost. Ik ben zeer blij, meer dan dit kan ik niet doen.”