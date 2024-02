Niels Bastiaens • zaterdag 10 februari 2024 om 14:34 zaterdag 10 februari 2024 om 14:34

Fabio Jakobsen na eerste sprint bij dsm-firmenich PostNL: “Niet teleurgesteld, maar het moet beter”

Video Fabio Jakobsen moest zijn eerste massasprint van het seizoen afsluiten op een tiende plaats. Toch toonde de gloednieuwe kopman van dsm-firmenich PostNL zich na de openingsrit van de Tour of Oman niet geheel ontevreden. “Ik ben echt trots op hoe mijn nieuwe ploegmaats hebben gereden”, zegt Jakobsen voor onze camera.

“De uitslag was natuurlijk niet waar we het voor doen. Maar iedereen was er in de finale en alle renners hebben hun werk kunnen doen. En dan moet ik het afmaken. Ik heb mijn best gedaan, maar kwamen hier met veel wind aan en ik voelde de benen al een beetje. Het is natuurlijk de eerste koers van het jaar, of toch de eerste sprint. Ik ben wel tevreden, maar het moet beter als je naar de uitslag kijkt”, aldus Jakobsen.

Of het lastig was om zijn nieuwe ploegmaats te lezen, wilden we weten. “Natuurlijk. We werken voor de eerste keer samen. We maken een tactiek en we voeren die uit. Ik denk dat dat vandaag redelijk gelukt is, maar dan moet je ook de benen hebben. We rijden vandaag niet eens top 10. Ik voelde het al wat na de val van gisteren. Maar goed, het is pas de eerste van het jaar. We zijn zeker niet teleurgesteld, maar we moeten het wel beter dan dit doen.”

“Wat er dan gezegd wordt in de analyse met de ploeggenoten achteraf? Dat is ons geheim. Wat er beter kan, natuurlijk. Ik moet zelf ook goed genoeg zijn en de benen waren vandaag niet goed genoeg. Ik heb mijn best gedaan, iedereen van de ploeg trouwens Ik ben echt trots op hoe ze gereden hadden. Maar er komen nog kansen in de UAE Tour.”

Valpartij

Tijdens de Muscat Classic van gisteren kwam Jakobsen bovendien ten val. Geen ideale voorbereiding. “Die val voelde ik, het was een beetje gekneusd. Ik had een lekke band vlak voor een rotonde. We rijden tubeless en dan heb je minder controle op dit gladde asfalt. Ik gleed op mijn achterwiel weg en deed dan een soort judorol. Maar dat mag geen excuus zijn voor vandaag. Het moet beter, maar het is pas de start van het seizoen. Dan moet je analyseren en verder bouwen.”

De eerste sprint is meteen de laatste in de Tour of Oman, waar nog vier aankomsten heuvelop wachten. “Ik ga mijn ploegmaten helpen en goed trainen. Het is hier warm, en er staan voldoende beklimmingen op het programma. Dus kan ik weer sterker worden en richting UAE Tour. Het is ook een voorbereidingskoers en thuis moet je ook trainen. Hier in het peloton is het ook lastig genoeg, dus ik ga er een goede week van maken.”