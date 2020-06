Fabio Jakobsen komt terug op uitspraken over interne concurrentiestrijd

Fabio Jakobsen heeft op social media gereageerd op een interview dat hij afgelopen week gaf. De Nederlands kampioen van Deceuninck-Quick-Step sprak in de podcast De Polder over ‘rotgeintjes’ die onderling binnen de selectie uitgehaald worden, maar daar komt Jakobsen nu op terug.

“Tijdens het gesprek heb ik verhalen verteld waarvan ik dacht dat ze grappig waren, over wat kan gebeuren binnen een wielerploeg die heel competitief is”, zegt de 23-jarige sprinter. Jakobsen sprak onder meer over de interne concurrentiestrijd tussen de verschillende sprintkopmannen, bijvoorbeeld dat stoelen bij elkaar weg werden getrokken en dat in elkaars waszak geplast werd.

“Maar mijn woorden zijn uit de context getrokken en op een manier gebruikt die ik niet bedoeld heb”, aldus Jakobsen. “Ik heb inmiddels met alle betrokkenen gesproken. Ik heb altijd het grootste respect gehad voor die betrokkenen, als ploeggenoten en als concurrenten. Ik kijk uit naar het moment dat ik ze weer zie en weer met ze kan koersen. Mijn excuses voor de ellende die het veroorzaakt heeft.”

I did not mean. I have spoken to the parties involved, who I have always had the upmost respect for as both teammates and competitors, and I look forward to seeing and racing with them again soon.

I sincerely apologise for any distress caused

— Fabio Jakobsen (@FabioJakobsen) June 7, 2020