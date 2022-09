Fabio Jakobsen klopt sprintelite in Koolskamp: “De eerste in de EK-trui, mooi!”

Fabio Jakobsen heeft het Kampioenschap van Vlaanderen op zijn naam geschreven. De Nederlandse sprinter was in Koolskamp sneller dan Caleb Ewan en Dylan Groenewegen. “In de laatste honderden meters zag ik een gaatje, ik kon nog net passeren en zo mijn sprint lanceren.”

In de straten van Koolskamp werd Jakobsen afgezet door zijn ploegmaten van Quick-Step-Alpha Vinyl. De Nederlander leek echter te ver te zitten toen Ewan zijn sprint aanging, maar Jakobsen kwam er nog verschroeiend uit. “Het was een chaotische finale, zeker omdat we lokale rondjes moesten afwerken. Daarnaast waren er veel ploegen die hier voor de punten waren, dat zorgde ervoor dat het zeer nerveus was”, vertelde Jakobsen in het flashinterview na de finish.

“Het leek wel een etappe in een grote ronde”, ging de Nederlander verder. “Gelukkig had ik snelle benen vandaag. In de laatste honderden meters zag ik een gaatje, ik kon nog net passeren en zo mijn sprint lanceren. Vervolgens was het man tegen man met Ewan, gelukkig was ik de snelste vandaag. Ik wou graag winnen in mijn Europese trui, dat was me nog niet eerder gelukt”, aldus Jakobsen.