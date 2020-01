Fabio Jakobsen: “Grote rode cirkel om Giro d’Italia”

Voor Fabio Jakobsen staat het voorjaar van 2020 in het teken van de Giro d’Italia. De Nederlands kampioen wil in de eerste grote ronde van het jaar de strijd aan gaan met de wereldtop in de sprintritten.

In dit uitgebreide video-interview spreken we met Jakobsen onder andere over zijn successen in 2019, zijn verwachtingen voor het komend jaar, de concurrentiestrijd binnen Deceuninck-Quick-Step en waarom hij voorlopig nog niet naar de Tour de France wil.