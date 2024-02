maandag 19 februari 2024 om 16:21

Fabio Jakobsen (4e) spreekt van goede start in UAE Tour: “Wel een rommelige sprint”

Fabio Jakobsen wacht ook na de openingsrit van de UAE Tour nog op zijn eerste zege van het seizoen. De 27-jarige Nederlander van dsm-firmenich PostNL wist zich wel te plaatsen in de sprint, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een vierde plek.

Jakobsen kijkt op de website van zijn werkgever met gemengde gevoelens terug op de openingsetappe van de ronde door de Verenigde Arabische Emiraten. “Ik denk dat we wel kunnen spreken van een goede start van de wedstrijd, maar op het einde was het wel een rommelige sprint.”

“We bleven tot op een kilometer van de finish goed bij elkaar, maar toen werd het chaotisch in het peloton. Het was daarna een uitputtingsslag naar de streep. Vierde is wel een positief begin van de week. Ik ben heel blij met hoe de finale is verlopen. Ik heb er vertrouwen in dat we een kans krijgen om voor de overwinning te strijden.”

De sprintkopman van dsm-firmenich PostNL krijgt de komende dagen wellicht nog drie kansen om zijn snelle benen te tonen. Etappes vier, vijf en zes zijn vlak en nodigen uit tot een nieuwe sprint.