Fabio Aru vierde in nationale veldrit in Italië

Fabio Aru heeft een kort uitstapje naar het veld opgeluisterd met een vierde plaats. De klimmer van UAE Emirates, die in 2021 uitkomt voor Qhubeka ASSOS, reed in Anconca voor het eerst in vier maanden weer een officiële wedstrijd.

Aru zag de winst in de cross in Ancona, gelegen in de noordoostelijke provincie Marche en grenzend aan de Adriatische Zee, gaan naar Italiaans kampioen Gioele Bertolini. Op ruim twee minuten van Bertolini werden Luca Pescarmona en Stefano Capponi tweede en derde. Daarachter eindigde Aru als vierde.

In een eerste reactie vertelt de klimmer van Sardinië over zijn zware inspanning. “De ondergrond was heel lastig, het was zeker niet makkelijk”, vertelt Aru tegen OA Sport. “Mijn felicitaties aan de jongens die op het podium zijn gekomen. Voor mezelf was het erg leuk, maar ook heel moeilijk. Dat is gewoon zo. Om terug te keren in het veldrijden is altijd goed en deze omgeving ook.”

De verwachting is dat Aru binnenkort in San Fior in de provincie Treviso nog een nationale veldrit rijdt. Mogelijk kan hij dan ook meedoen aan het Italiaans kampioenschap veldrijden in het weekend van 10 januari.

Pictures of Aru in Ancona today, his last race in @TeamUAEAbuDhabi jersey. He ended 4th on the line (📸OA Sport) pic.twitter.com/smTZKuruYj — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) December 27, 2020