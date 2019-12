Fabio Aru reist naar Zuid-Amerika voor Tour Colombia vrijdag 27 december 2019 om 10:21

Fabio Aru zal begin volgend jaar zijn debuut maken in de Tour Colombia 2.1 (11-16 februari), zo heeft de organisatie van de meerdaagse wielerwedstrijd laten weten middels een persbericht. De Italiaanse ronderenner van UAE Emirates hoopt komend seizoen eindelijk weer eens te schitteren.

De 29-jarige Aru – enkele jaren geleden nog winnaar van de Vuelta a España – heeft een moeilijk jaar achter de rug. Zo moest de klimmer in maart worden geopereerd aan een vernauwde heupslagader, waardoor hij niet kon starten in de Giro d’Italia. De Sardijn moest vervolgens enkele maanden revalideren, maar bleek op tijd fit voor de Tour de France.

Aru leek zich tijdens de Franse rittenkoers in vorm te rijden voor de Ronde van Spanje, maar in die laatste wedstrijd liet zijn gezondheid hem opnieuw in de steek. De renner van UAE Emirates werd namelijk geveld door een virus. “Volgens veel experts zal ik nooit meer terugkeren op mijn oude niveau, maar ik weet dat het mogelijk is”, zo liet Aru eerder weten.

De Italiaan richt zich in 2020 op de Tour, maar hij mag het ook al laten zien tijdens de Tour Colombia 2.1. Aru koerst begin februari aan de zijde van thuisrijders Camilo Ardila, Cristian Camilo Muñoz, Sergio Luis Henao en Sebastián Molano. De laatste eindwinnaar van de rittenkoers, Miguel Ángel López, is er volgend jaar niet bij.