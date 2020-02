Fabio Aru: “Ik heb nog steeds passie voor het wielrennen” dinsdag 4 februari 2020 om 16:24

Fabio Aru kende enkele moeilijke jaren door valpartijen, blessures en een mindere vorm, maar de Italiaan van UAE Emirates heeft nog altijd een passie voor het wielrennen. “Ik heb echt zin in het nieuwe seizoen. Ik moet nu gewoon een beetje geluk hebben”, zo vertelt hij in gesprek met de Italiaanse krant La Repubblica.

Aru leek enkele jaren geleden nog de gedoodverfde opvolger van Vincenzo Nibali, aangezien hij in 2015 op het eindpodium stond van de Giro d’Italia en met de Vuelta a España de eerste grote ronde uit zijn carrière wist te winnen. De klimmer kreeg daarna echter last van blessures en andere kwaaltjes.

Zo moest hij vorig jaar worden geopereerd aan een beknelde liesslagader en kreeg hij in de Ronde van Spanje af te rekenen met een hardnekkig virus. De nu 29-jarige Aru besefte eind vorig jaar al dat 2020 het seizoen van de waarheid is. “Maar ik weet dat ik terug kan keren op mijn oude niveau”, zo citeerde La Gazzetta dello Sport.

Wel of geen Tokio?

Aru is ruim twee maanden later, een week voor zijn seizoensdebuut in de Tour Colombia 2.1, nog altijd optimistisch. “Ik kan niet wachten om te beginnen. Ik heb de voorbije periode uitstekend gewerkt en ik voel me goed op training. Ik heb vorig jaar veel problemen gehad, maar ik heb nog altijd de ambitie om mijn doelen te verwezenlijken.”

Aru begint zijn seizoen dus in Colombia, terwijl hij ook zal deelnemen aan onder meer Tirreno-Adriatico, Luik-Bastenaken-Luik en de Tour de France. De Sardijn slaat de Giro d’Italia dan weer over. De aanvalslustige renner kijkt ook stiekem naar de Olympische Spelen. “Maar ik zal eerst moeten presteren om überhaupt in aanmerking te komen voor een selectie.”