Fabian Cancellara: “Jumbo-Visma is dominant, maar dat zorgt ook voor luxeprobleem”

Fabian Cancellara heeft zich in zijn column voor Cyclingnews lovend uitgelaten over Jumbo-Visma, maar de oud-renner plaatst toch ook een kanttekening bij de suprematie van de Nederlandse formatie. “Het zorgt ook voor een luxeprobleem. Voor wie gaan ze straks rijden?”, schetst de Zwitser.

Angstaanjagend sterk. Zo beoordeelde de concurrentie het zeer dominante optreden van Jumbo-Visma in het Vlaamse openingsweekeinde. Bij de seizoensstart heeft de klassieke kern de concurrentie direct te kijk gezet. Niet alleen met twee zeges in hun eerste twee wedstrijden, maar vooral met een koerswijze waarmee de wil van geel-zwart de wet in de koers is. Dylan van Baarle won Omloop Het Nieuwsblad, Tiesj Benoot was de beste in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Cancellara gaat uitgebreid in op de waardeverhoudingen en de dominante positie van Jumbo-Visma. “De ploeg reed erg sterk, maar nog belangrijker: de renners wisten op meerdere manieren gebruik te maken van hun overwicht in de koers. In Omloop Het Nieuwsblad hadden ze de koers echter onder controle en domineerde Van Baarle de finale. In Kuurne-Brussel-Kuurne anticiperen ze dan weer vroeg, waardoor Benoot en Van Hooydonck in de goede groep terechtkwamen.”

Jumbo-Visma lijkt helemaal klaar voor de belangrijkste voorjaarskoersen. “En toch is het heel interessant als de ploeg straks in de sterkste opstelling aan de start zal verschijnen van een koers. Er is dan namelijk een luxeprobleem, want voor wie gaan ze dan rijden? Op dit moment zijn ze aan het winnen en dat is leuk en aardig, maar er komt straks nog een renner bij die misschien wat vrijheid zal wegnemen bij een Van Baarle en Benoot”, doelt Cancellara op Wout van Aert.

Lees meer: De wil van oppermachtig Jumbo-Visma is de wet

Minder vrijheid met Van Aert?

De Belg begint maandag in Tirreno-Adriatico aan zijn seizoen en mikt dit voorjaar op Milaan-San Remo en met name de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. “Met Van Aert in de ploeg zal de manier van koersen van Jumbo-Visma misschien wel veranderen. Van Baarle en Benoot krijgen dan wellicht minder vrijheid om te koersen, twee renners die zelf ook de Ronde van Vlaanderen kunnen winnen.”

“Misschien trekken ze maar met één kopman naar de Ronde van Vlaanderen. Wout is al een keer dicht bij winst geweest en het is een wedstrijd die hij erg graag wil winnen. Of misschien spelen ze wel opnieuw de ploegkaart en gaan ze voor meerdere opties. Hoe dan ook, Wout zal niet weer tweede of derde willen worden in de Ronde. Als er teamorders zijn, zullen jongens als Van Baarle en Benoot zich misschien moeten opofferen. Het is een mooie situatie voor Jumbo-Visma, maar het is tevens een uitdaging.”

“Sterkte van de ploeg zorgt misschien ook voor twijfels bij Wout”

Cancellara probeert zich tot slot te verplaatsen in Van Aert. “Voor Wout is er in elk geval stof tot nadenken. Dat de ploeg zo ontzettend sterk is, dat zal hij leuk hebben gevonden, maar het zorgt misschien ook wel voor gezonde twijfels. Hij heeft wellicht het gevoel dat hij nu op stage nog harder zal moeten werken om in topvorm te geraken. Het is duidelijk dat zijn ploeggenoten niet stil hebben gezeten.”