Ex-renner Vini Zabù-KTM komt met eigen wielerploeg

James Mitri heeft op zijn 21ste besloten om een eigen wielerploeg op te richten. De ex-renner van Burgos-BH en Vini Zabù-KTM hoopt met de continentale formatie Global6 Cycling zoveel mogelijk talenten te laten doorstromen. Mitri zal binnenkort met meer nieuws komen.

De Nieuw-Zeelander, die zelf ook zal uitkomen voor de nieuwbakken formatie, was al een tijdje bezig met het opzetten van een eigen wielerploeg. “De filosofie is om jonge renners een gelijke kans te geven. Daarnaast willen we als eerste Nieuw-Zeelandse wielerploeg een voornamelijk Europees programma afwerken.”

Francesco Manuel Bongiorno

“We zullen de sterren van de toekomst gaan opleiden. Ik voel de steun van enkele geweldige mensen en sponsoren”, aldus Mitri, die overigens niet alleen maar oog heeft voor jonge talenten. Zo kan de ploeg dit jaar ook rekenen op de ervaren Francesco Manuel Bongiorno. Mitri en Bongiorno reden vorig jaar nog samen bij Vini Zabù-KTM.

De inmiddels 30-jarige Bongiorno kwam eerder uit voor Bardiani-CSF en stapte eind 2012 met mooie adelbrieven over naar de profs. Hij liet in zijn debuutjaren mooie dingen zien met ereplaatsen in onder meer Tre Valli Varesine en de Giro dell’Emilia, maar wist uiteindelijk nooit de definitieve doorbraak te forceren.