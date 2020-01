Ewan prijst ploegmaats: “Zo’n overwinning behaal je niet in je eentje” woensdag 22 januari 2020 om 11:56

In de eerste etappe van de Tour Down Under kwam Caleb Ewan nog tekort voor de zege, maar in de tweede rit van de Australische WorldTour-ronde schoot hij wel raak. De renner van Lotto Soudal nam met overmacht de maat van de concurrentie in de traditioneel oplopende finishstraat in Stirling.

In een communiqué van zijn ploeg toonde Ewan, die tevens de leiderstrui veroverde, zich een gelukkig man. “Ik ben heel blij, zeker na wat gisteren gebeurde. Toen waren we afwezig in de finale. Na die etappe hebben we een uur over ons plan voor vandaag gesproken. We hebben gekeken wat beter kon en ik moet zeggen dat de jongens vandaag echt perfect werk hebben geleverd.”

“Ze hebben alles gedaan waar ik om vroeg”, vervolgt Ewan de lofzang over zijn ploeggenoten. “Ze hebben me in perfecte positie afgeleverd. Een overwinning als die van vandaag behaal je niet in je eentje. Ik heb ze gisteren gezegd dat ik de etappe van vandaag wilde winnen, maar dat ik hun hulp daarbij nodig had. Ze hielden me op de klimmetjes in positie en ik bleef uit de chaos.”

In het huidige klassement staat Ewan in dezelfde tijd als Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep), de winnaar van de eerste etappe. Daryl Impey (Mitchelton-Scott), winnaar van de twee vorige edities van de Tour Down Under, staat op slechts een seconde van de watervlugge Australiër. Na de derde etappe ziet het klassement er zeer waarschijnlijk anders uit: de finish ligt namelijk op de top van de klim naar Paracombe.

Well that was a great finish! 🥇Caleb Ewan 🥇does it again, this time in Stirling for @Lotto_Soudal #tourdownunder #winner pic.twitter.com/7E8VNScJAO — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 22, 2020