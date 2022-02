Ewan na tweede seizoenszege: “Was een goede test voor Milaan-San Remo”

Na zijn zege in de openingsetappe van de Tour des Alpes Maritimes et du Var keek Caleb Ewan al even vooruit naar Milaan-San Remo. “Als ik straks goed wil zijn in Milaan-San Remo, wist ik dat ik hier over de laatste klim moest komen”, vertelde hij na afloop.

In de slotfase van de eerste rit lag de Col du Mai (5,5 km aan 3,2%), waarop het peloton flink uitgedund werd. Ewan hield knap stand, had meerdere ploeggenoten mee en won uiteindelijk de sprint. “We wisten dat het zwaar ging worden vandaag, maar ik voelde mij goed. De ploeg deed goed werk en heeft de hele dag controle gehouden. Dat zag je heel goed in de laatste vijftien kilometer”, is Ewan de ploeg van Lotto Soudal dankbaar.

“We begonnen in goede positie aan de klim en hadden nog vijf renners over op de top. Ik kon mij geen betere hulp wensen. Ik voel mij goed dit seizoen”, gaat de sprinter, die ook al een rit won in de Saudi Tour, verder. “En ik heb laten zien dat ik bergop sterker word. Met mijn vorm ben ik dan ook erg blij.”

Met oog op Milaan-San Remo wist Ewan dat hij deze finale moest overleven. “Dit was inderdaad een goede test voor San Remo. We hebben als ploeg een goed tempo gereden en in de finale werden alle aanvallen gecounterd”, zegt hij. De leiderstrui verdedigen, daar denkt Ewan niet aan. “We hebben hier Tim Wellens voor het klassement en we gaan hem zo veel mogelijk helpen.”