Ewan wint meteen bij terugkeer: Australiër snelt naar zege in Ronde van Turkije

De eerste etappe van de Ronde van Turkije is gewonnen door Caleb Ewan. De rappe Australiër van Lotto Soudal keerde vandaag, na een periode van ziekte, terug in koers en was meteen succesvol in de sprint. Jasper Philipsen werd tweede. Ewan is vanzelfsprekend ook de eerste leider in de meerdaagse wielerronde.

De openingsetappe van de Ronde van Turkije was 207 kilometer lang en liep over een heuvelachtig parcours. De echte heuvels moesten in de finale beklommen worden, al zouden de sterke snelle mannen het eventueel wel kunnen overleven. De twee beklimmingen, die met 2,1 kilometer aan 5,6% en 4,1 kilometer aan 8,5% toch best lastig waren, lagen namelijk op ruime afstand van de finish in Kusadasi. De laatste kilometers waren zeker niet biljartvlak, maar mits een goede organisatie van de ploegen van de rappe mannen was een sprint zeker niet uitgesloten.

Zes renners krijgen de ruimte

De vlucht van de dag werd al vrij vroeg gevormd en bestond uit zes renners. De Belg Abraham Stockman, uitkomend voor de Duitse continentale formatie Saris Rouvy Sauerland, trok door en kreeg het gezelschap van Julen Irizar (Euskatel-Euskadi), Jonathan Clarke (Wildlife Generation Pro Cycling), Halil Dogan (Bike Aid), Vitaly Buts (Sakarya BB Pro Team) en Burak Abay (Spor Toto Cycling Team). Het peloton liet begaan en zo kon de voorsprong van de zes aanvallers oplopen tot goed drie minuten. BikeExchange-Jayco, BORA-hansgrohe en Alpecin-Fenix besloten zich te bemoeien met de achtervolging.

In het peloton werd er niet al te hard doorgereden, maar toch gingen er meerdere renners tegen de vlakte. Zo maakte Henri Vandenabeele, de klassementskopman van Team DSM, op een onaangename manier kennis met het Turkse asfalt. De schade viel echter mee en de jonge Belg wist al snel weer zijn plek in te nemen in het peloton. In de kopgroep deed Buts intussen goede zaken voor het bergklassement door als eerste boven te komen op de eerste en laatste klim van de dag. Op de tweede beklimming gingen de meeste bergpunten dan weer naar Irizar.

Sean Bennett probeert het solo

De voorsprong van de vluchters smolt intussen als sneeuw voor de Turkse zon. Op de laatste klim richting de finish had Caja Rural-Seguros RGA snode plannen. De Spaanse formatie besloot het tempo te verhogen, in de hoop zo het peloton uit te dunnen en de snelste sprinters overboord te gooien. Door het hoge tempo van de mannen van Caja Rural-Seguros RGA werd het kaf van het koren gescheiden, maar toch slaagden de meeste rappe mannen erin om hun wagonnetje aan te haken. Met Ewan, Philipsen en Bouhanni nog in de eerste groep, stond een (massa)sprint in de sterren geschreven.

In de afdaling van de slotklim werd het peloton opgeschrikt door een nieuwe valpartij, met als bekendste slachtoffer Jasper Philipsen. De sprinter van Alpecin-Fenix hield aan zijn tuimelperte een gescheurde broek en enkele schaafwonden over, maar kon zijn weg wel gewoon vervolgen en weer terugkeren in het peloton. Met nog goed vijftien kilometer te gaan besloot Sean Bennett zijn geluk te beproeven. De 26-jarige Amerikaan van het bescheiden China Glory Continental Cycling Team, die in het verleden uitkwam voor EF Education en Qhubeka NextHash, ging er alleen vandoor en wist een mooie kloof uit te bouwen.

Ewan wint meteen bij zijn terugkeer

De voorsprong van Bennett bedroeg met nog tien kilometer te gaan meer dan een halve minuut, maar het bleek niet genoeg om uit de greep te blijven van het peloton. Na het opslokken van Bennett probeerden de sprintersteams hun treintjes zo goed mogelijk op de rails te zetten. Lotto Soudal wist zijn sprinttroef Caleb Ewan uit de problemen te houden en de Australiër wist het werk van zijn ploeggenoten met verve af te ronden, voor Philipsen en Kaden Groves. Voor Ewan is deze zege in Turkije een flinke opsteker na een periode van ziekte, waardoor hij moest passen voor Milaan-San Remo en enkele Belgische voorjaarskoersen.